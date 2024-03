Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss

Zunächst kontrollierten die beamten gegen 20:00 Uhr einen 44-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter in der Straße Am Paffelter unterwegs war. Bei dem Mann stellte die Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen fest, der Mann lehnte einen Drogenschnelltest vor Ort ab. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und untersagte die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.



Um 23:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen Pkw-Fahrer in der Straße Am Sändchen. Bei dem 40-jährigen Mann wurden ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen festgegstellt. Bei einem Drogenschnelltest, den die Beamten auf der POlizeiinspektion durchführen ließen,versuchte der Mann den Urin durch mitgeführten Eistee zu verfälschen, was ihm aber misslang. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.



