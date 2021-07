Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung

Am späten Donnerstagabend erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen PKW Fahrer auf der A3, der sein Fahrzeug in unsicherer Fahrweise führte.



Der Fahrzeughalter im mittleren Alter wurde in einem Ortsteil von Windhagen angetroffen und auf seine Verkehrstüchtigkeit hin überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ihm wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.



