Frontalkollision zwischen Motorrad- und PKW Fahrer

Am späten Montagabend kam es in der Hauptstraße in Harschbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW- und einem Motorradfahrer.

Der Fahrer des PKW befuhr die Kreisstraße 124 (Hauptstraße) aus Richtung Harschbach kommend in Richtung Raubach. Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung.



Im Verlauf einer leichten Linkskurve verstieß der Motorradfahrer gegen das Rechtsfahrgebot.

Es kam zu einer Frontalkollission im Kurvenbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer über den PKW geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Der schwerverletzte (nicht lebensbedrohlich) Jugendliche ist nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert worden.

Der PKW Fahrer erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen, er wurde vorsorglich ebenfalls mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren.



