Friesenhagen – Unfall verursacht und geflüchtet

In der Zeit vom 07.01.2022, 02:00 Uhr bis 08.01.2022, 04.00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die K 78.

Im Bereich Friesenhagen OT Hohhäuschen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ca. 10 m Zaun und einen Baum. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. es ist davon auszugehen, dass der Pkw von einer Zugmaschine, vermutlich einem Traktor, von der Unfallörtlichkeit geborgen wurde.

Dem 59-jährigem Anwohner entstand nicht unerheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und zum helfenden Traktorfahrer an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



