Friesenhagen – Folgenschwerer Arbeitsunfall

Am 23.09.21 gegen kurz nach 21:00 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann in 51598 Friesenhagen bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt.



Der Angestellte einer Firma für Containerbau war mit Schleifarbeiten beschäftigt. Hierbei entzündete sich offenbar durch Funkenflug ein Eimer mit leicht brennbarer Flüssigkeit. Bei dem Versuch den brennenden Eimer zu löschen oder wegzutragen geriet der Mann selbst in Brand und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde vor Ort von Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Fohr

Friedrichstr. 21

57518 Betzdorf

Tel: 02741 9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell