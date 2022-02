Friedewald – Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Beim Abbiegevorgang nach links in die Straße „Auf dem Driesch“ kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun, der dabei beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin sofort von der Unfallstelle.

Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei,rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell