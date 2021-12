Forstmehren – Tageswohnungseinbruch (Nachtrag zum Pressebericht der PI Altenkirchen)

Am Donnerstag, den 23.12.2021 drangen unbekannte Täter in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr nach Aufhebeln von 2 Türen in ein Haus in der Straße Kuhweg ein.



Ob etwas entwendet wurde, kann erst gesagt werden, wenn die Hausbewohner von ihrem Kurzurlaub zurück sind.

Eine Befragung von Nachbarn ergab, dass sich im Kuhweg in dem fraglichen Zeitraum fremde männliche Personen mit einem Daimler Benz aufgehalten haben. Diese hätten auch an Haustüren geklingelt und sich nach einer Autowerkstatt erkundigt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den fremden Männern und dem Daimler Benz an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell