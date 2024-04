Forst

Forst – Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 03.04.2024, gegen 13:50 Uhr befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin die Kaltauer Straße in Forst in Richtung Neuhöfchen.