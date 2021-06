Folgen des Gewitters und temporären Starkregens

So war die B 42 bei Hammerstein für kurze Zeit an einigen Stellen überschwemmt und nicht befahrbar.

Auf der L 252 zwischen Bruchhausen und Unkel blockierten abgebrochene Äste die Fahrbahn. Diese konnten durch die Polizeibeamten zur Seite gezogen werden.

Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich in beiden Fällen sehr umsichtig und blieben so lange stehen, bis eine Weiterfahrt gefahrlos möglich war.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell