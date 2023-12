Folgemeldung zum Auftrag Nr 5228405 Betrug durch Falsche Polizeibeamte / Schaden in fünfstelliger Höhe der PI Altenkirchen

Symbolbild Foto: dpa





Die Wertgegenstände der Geschädigten wurden gegen 17:30 Uhr in Almersbach in der Straße Auf der Hardt übergeben.



Der Abholer wird wie folgt beschrieben:



männlich, ca. 170cm groß, schlank mit einem schmalen Gesicht, keine Brille und kein Bart, europäischer Phänotyp mit dunklen Haaren.



Zeugen, die Angaben zu verdächtigen und ggfs. auswärtigen Fahrzeugen im Bereich Almersbach, Auf der Hardt, oder zu verdächtigen Personen bzw. dem Abholer machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon 02741 9260, oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell