Flüchtiger Ladendieb durch Kunde gestellt

Am 23.07.2024 wurde gegen 10:15 Uhr ein flüchtiger Ladendieb im Media Markt gemeldet.

Anzeige

Der 28jährige Beschuldigte wurde durch eine Mitarbeiterin ertappt, als er die Sicherungsspinne eines Laptops entfernte, sich dann zwei Gänge weiter hinkniete um den Laptop in seinen Rucksack zu verstauen. Als er entdeckt wurde, floh der Beschuldigte und wurde durch einen Kunden gestellt. Bei der Durchsuchung durch die Polizei wurden Drogen in geringen Mengen beim Beschuldigten aufgefunden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell