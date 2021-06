„Flitzer“ bei Fußballspiel in Erpel

Bei einem Hobbyspiel auf dem Fußballplatz Erpel wurde ein „Flitzer“ gemeldet, welcher nicht unerheblich ins laufende

Spiel eingreifen würde. Als die Einsatzkräfte darauf eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Bei dem vermeintlichen Flitzer handelte es sich nämlich um einen „Frischling“, welcher vermutlich im EM-Fieber war. Der Frischling war so flink, dass er zunächst entkam, jedoch später durch einen aufmerksamen Bürger eingefangen und der Wildtierpflegestation übergeben werden konnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell