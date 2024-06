Leubsdorf

Fliesen entsorgt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Montagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizeiinspektion in Linz, der bei einem Spaziergang in der Gemarkung Im Leierling einen größeren Haufen Bauschutt abseits des Weges entdeckt hatte.