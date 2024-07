Flammersfeld- Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person B256 Flammersfeld in Fahrtrichtung Oberlahr

Am Dienstag, den 09.07.2024, gegen 07:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW.

Eine 84-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld kam aufgrund Unachtsamkeit und zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden PKW. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der 42-jährige Fahrzeugführer und die 36-jährige Fahrzeugführerin im Gegenverkehr blieben unverletzt.

An allen drei PKW entstand hoher Sachschaden, keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit.

Die B256 musste bis 10:00 Uhr zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt bleiben.



