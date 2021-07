Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 15:30 Uhr

Flammersfeld

Flammersfeld -Einbruchsdiebstahl in Tennisheim-

In der Zeit von Montag, 31.05.2021, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 01.06.2021, 09.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Tennisheim in Flammersfeld, Ahlbacher Straße.