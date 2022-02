Flammersfeld -Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Mittwoch, 23.02.2022, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 24.02.2022, 04.45 Uhr, ereignete sich in Flammersfeld ein Einbruchsdiebstahl.



Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die bislang unbekannten Täter über die Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Rheinstraße ein. Hier entwendeten sie die Tageseinnahmen.

Die PI Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



