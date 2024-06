Betzdorf

Fitter als die Polizei erlaubt! – Training für den Polizeisporttest

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Morgen, am Dienstag, den 25.06.2024, findet in der Zeit von 16 – 18 Uhr auf dem Sportplatz des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf eine Trainingseinheit für alle Interessierten am Polizeiberuf statt.