Feuerwehreinsatz in Seniorenheim durch angebranntes Essen

Linz am Rhein (ots). Am Mittwoch, den 16.03.2022 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 09:45 Uhr wegen einer eingelaufenen Brandmeldeanlage zur Senioren-Residenz in Linz a. alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass angebranntes Essen auf einem Herd zu einer Rauchentwicklung geführt hat, die den Brandmelder aktiviert hat.

Linz am Rhein (ots) –



Am Mittwoch, den 16.03.2022 wurden Feuerwehr und Polizei gegen 09:45 Uhr wegen einer eingelaufenen Brandmeldeanlage zur Senioren-Residenz in Linz a. R. alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass angebranntes Essen auf einem Herd zu einer Rauchentwicklung geführt hat, die den Brandmelder aktiviert hat. Das Feuer war bei Eintreffen bereits gelöscht und das Gebäude wurde durch die Feuerwehr belüftet. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell