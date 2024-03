Feuerwehreinsatz

St. Katharinen-Brochenbach (ots) – Am Sonntagnachmittag wurde ein Brand einer Hütte im Waldgebiet des Brochenbachtals gemeldet.

St.-Katharinen-Brochenbach (ots) –



Am Sonntagnachmittag wurde ein Brand einer Hütte im Waldgebiet des Brochenbachtals gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an einer Hütte von unbekannten Personen ein Feuer mit Papier und Holzstücken entfacht wurde. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht, es entstand kein Schaden.



