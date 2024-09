Feuer in der Neuwieder Innenstadt

Am frühen Samstagmorgen, gegen halb 5, wurden Feuerwehr und Polizei Neuwied zu einem Wohnungsbrand in der Neuwieder Innenstadt gerufen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Durch mehrere Anrufer wurden offene Flammen aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Diese Meldungen konnten vor Ort bestätigt werden.



Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten durch schnelles Eingreifen alle Bewohner des Hauses unverletzt aus den Wohnungen retten. Durch die Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung im Haus verhindert werden.



Aufgrund des Feuers wurden jedoch 2 Wohnungen des Wohnhauses so massiv in Mitleidenschaft gezogen, dass sie bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar sind.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



