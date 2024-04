Feststellung mehrerer Kraftfahrzeugführer unter Cannabiseinfluss

Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf führten am 08.04.2024 in den Nachmittags- und Abendstunden im gesamten Dienstgebiet verstärkte Verkehrskontrollmaßnahmen durch.

In diesem Zusammenhang konnten diverse, unter dem Einfluss von THC, sprich dem Wirkstoff von Cannabis, stehende Kraftfahrzeugführer festgestellt werden, die auch jeweils körperliche Auffälligkeiten zeigten. Gegen alle diese Personen wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihnen die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei weist daraufhin, dass nach derzeit geltender Rechtslage -trotz Cannabis-Teillegalisierung- die Nutzung eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss jeglicher Betäubungsmittel, auch weiterhin nicht zulässig ist. Entsprechend verkehrsuntüchtige Fahrzeugführer haben mit empfindlichen Geldbußen, temporären Fahrverboten sowie bei regelmäßig festgestellter Ungeeignetheit zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, auch einem dauerhaften Fahrerlaubnisentzug zu rechnen.



