Festnahme von Taschendieben in Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots). Am Mittwoch, 12.01.2022 kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Taschendiebstahl in Linz am Rhein.

Ein überregional agierendes Täterpärchen entwendeten aus der Handtasche einer 88-jährigen Geschädigten die Geldbörse. In Folge suchten sie einen Geldautomaten auf und hoben 1500 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Durch eine zeitnah eingeleitete Fahndung, konnten die Täter durch Polizeikräfte der Polizei Linz am Rhein im Stadtgebiet ermittelt und festgenommen werden.

Die Täter wurden beim Haftrichter in Koblenz vorgeführt, beide Täter gingen in Haft.



