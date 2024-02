Hausen

Festnahme nach Hinweis eines aufmerksamen Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus durch einen aufmerksamen Zeugen Kenntnis über zwei verdächtige Personen in einem Ford Transit, die sich in der Nähe einer Klinik in Hausen (Wied) aufhielten.