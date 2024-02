Festnahme nach aktuellen Einrbuch in eine Firma

Am 01.02.2024 meldete gegen 12:12 Uhr ein Zeuge einen aktuellen Einbruch auf einem Firmengelände in Neuwied.

Im Anschluss ergriff der Beschuldigte mit dem PKW die Flucht in Richtung Segendorf. Kurze Zeit später meldeten Verkehrsteilnehmer einen verkehrsgefährdend fahrenden PKW. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, in denen auch der Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Tierheims festgestellt und der 43 jährige Täter im Anschluss festgenommen werden.

Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.



