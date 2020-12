Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 11:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten gegen 23:45 Uhr vermutlich zwei bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Parteibüros im Neuwieder Ortsteil Feldkirchen.

Laut Zeugenangaben warfen die Täter einen massiven Betonrandstein gegen die große Schaufensterscheibe und flüchteten danach zu Fuß in Richtung Sparkasse.



Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizei Neuwied unter 02631/8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell