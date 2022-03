Fensterscheibe beschädigt

In der Nacht zum Dienstag beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe an einem zurückliegenden Wohnhaus im Maarweg.

Vor Ort fand die Polizei eine Stahlkugel, die mit dem Schadensbild an der Scheibe korrespondiert. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Täter mit einer Zwille die Kugel auf die Fensterscheibe schossen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



