Feier endete mit mehreren Verletzen

Über die integrierte Rettungsleitstelle in Montabaur wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen am Sonntag, den 11.07.2021, 02:05 Uhr mitgeteilt, dass es in Weyerbusch, Ortsteil Hilkhausen zu einer größeren Schlägerei gekommen ist, wobei mindestens eine Person verletzt wurde.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte mehrere, alkoholisierte Personen angetroffen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass an der dortigen Örtlichkeit eine Party mit mehreren Feiernden stattgefunden hatte. Im Rahmen dessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25 Jahre alten Erwachsenen und einer 23-jährigen wobei diese im Gesicht verletzt wurde. In der Folge schlug der 27 Jahre alte Cousin der Verletzten auf den 25-jährigen ein und verletzte diesen im Bereich der Stirn. Damit nicht genug, um eine weitere Eskalation zu verhindern beabsichtigten weitere Partygäste die Situation zu entschärfen, was zur Folge hatte, dass zwei weitere 22 Jahre alte Gäste verletzt wurden, wovon einer ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Bilanz: Es wurden insgesamt vier Personen verletzt und zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.



