Windhagen

Fassadenverkleidung an Schulgebäude beschädigt

In der Zeit vom 07.06.2024, 17:00 Uhr bis 09.06.2024, 09:00 Uhr wurden an einer Grundschule in Windhagen durch Unbekannte mehrere Fassadenplatten beschädigt.