Falschfahrer auf der B 42 gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer – glücklicherweise kein Verkehrsunfall – weitere Geschädigte gesucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am Montagabend, 05.08.2024, 22:06 Uhr, befuhr ein 43jähriger Mann aus dem Westerwald die Richtungsfahrbahn Koblenz der B 42 in falscher Fahrtrichtung in Richtung Neuwied.