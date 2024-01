Falscher Polizeibeamter – Zeugen werden gesucht

Am 27.01.2024 kam es gegen 12:40 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der L258 / Höhe der Anschlussstelle BAB3 / Dierdorf zu einem Fall des falschen Polizeibeamten.

Ein Kleinbus (9 -Sitzer) wurde durch einen schwarzen zivilen PKW Audi Kombi auf der Autobahn mittels Handzeichen zum Abfahren an der Ausfahrt Dierdorf aufgefordert. Anschließend fuhr man gemeinsam zum oben beschriebenen Mitfahrerparkplatz. Ein Mann kam an die Fahrerseite des Geschädigten und gab sich als Polizeibeamter aus. Auf Aufforderung gab der Geschädigte Bargeld heraus. Unter dem Vorwand man müsse das Geld auf Echtheit prüfen, stieg der vermeintliche Polizist wieder in den Audi und fuhr im Anschluss in unbekannte Richtung davon. Noch bevor er losfahren konnte, erkannte der Geschädigte den Betrug und schlug mehrfach auf die Heckscheibe des PKW´s Audi ein, wodurch diese zerbrach. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



