Fahrzeugteile eines Porsche Cayenne entwendet

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Das Fahrzeug parkte zuvor auf dem Parkplatz eines Autohauses an der B42 in Unkel. Das demontierte Diebesgut hat einen Wert von etwa 4000 Euro. Der Tatortbereich ist teilweise videoüberwacht. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern aktuell noch an.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



