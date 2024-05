Fahrzeugscheibe eingeworfen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Linz am Rhein (ots). In der Nacht zum Pfingstmontag kam es am Bahnhofsplatz in Linz am Rhein zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW.