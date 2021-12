Fahrzeugführerin erheblich alkoholisiert

Linz am Rhein (ots). Am Sonntagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen der Streife auf einen weißen Ford-Transporter aufmerksam, welcher die B42 zwischen den Ortslagen Linz und Leubsdorf in unsicherer Fahrweise befuhr.