Fahrzeugführerin eines PKW unter Alkoholeinfluss

Samstagabend wurde der Polizei Linz ein in der Böschung stehender PKW im Brochenbachtal gemeldet.

Als eine Streife den PKW vorfand, machte sich unweit entfernt die verantwortliche Fahrzeugführerin bemerkbar, welche zuvor das Fahrzeug gefahren hatte.

Die sichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Frau

hatte infolge ihres Alkoholgenusses offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, als sie die K13 aus Richtung Sankt Katharinen kommend in Fahrtrichtung Brochenbachtal befuhr und anschließend auf Höhe der Unfallstelle nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsleitpfosten kollidierte. Die 32-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt, musste sich anschließend jedoch einer Blutprobenentnahme auf der Dienststelle unterziehen. Auf sie wird darüber hinaus ein Strafverfahren, sowie die Entziehung ihrer Fahrerlaubnis zukommen.



