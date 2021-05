Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmittel angetroffen

In den Nachmittagsstunden des 11.05.2021 wurden in zwei Fällen PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angetroffen.



In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

In einem Fall konnte ermittelt werden, dass die 41 jährige Fahrzeugführerin bereits mehrfach ihren PKW unter Drogeneinfluss geführt hat, so dass ihr Fahrzeug eingezogen wurde.



