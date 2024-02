Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC

Am Sonntagabend um 22:45 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage Vettelschoß ein PKW Ford Kuga einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Symbolbild

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten die geschulten Beamten bei dem 23-jährigen Mann aus Troisdorf Ausfallerscheinungen feststellen, welche auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen lassen. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Der Mann wurde auf die Dienststelle verbracht und ihm durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis der Rechtsmedizin Mainz steht aktuell noch aus. Der Beschuldigte ist schon mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Aus diesem Grund wurde er für zukünftige Strafverfahren erkennungsdienstlich behandelt.



