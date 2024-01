Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC

Am 12.01.24 gegen 10:00 Uhr führten Beamte der Polizei Linz am Rhein Verkehrskontrollen im Bereich Bad Hönningen durch.

Dabei kontrollierten sie einen 38-jährigen Fahrzeugführer aus Leubsdorf, bei welchem während der Kontrolle Hinweise auf einen vorausgegangen Drogenkonsum festgestellt wurden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC, so dass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens des PKWs unter Drogeneinfluss.



