Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis

Am Donnerstagnachmittag wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in Bruchhausen ein PKW Audi A4 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Linz wurde auf die Dienststelle verbracht und durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Anzumerken ist, dass dem Beschuldigten in der Vergangenheit bereits wegen Verkehrsdelikten die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde und er erst seit Oktober 2023 wieder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



