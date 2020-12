Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 13:30 Uhr

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss. Entziehung der Fahrerlaubnis.

Linz am Rhein/ Erpel (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einer Verkehrskontrolle in Erpel durch eine Streife der Polizeiinspektion Linz bei einem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen.