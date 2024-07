Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Anzeige





Am frühen Abend wurde der Polizeiinspektion zunächst ein 22-jähriger Fahrer gemeldet, welcher zunächst beim Ausparken ein Geländer touchierte.

Nach übereinstimmenden Aussagen habe der gleiche Fahrzeugführer im Anschluss das beschädigte Geländer noch, mittels eines mitgeführten Werkzeugs, versucht weiter abzuschneiden.

Im Rahmen von durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrzeugführer dann im Bereich Neuwied angetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt.



Am späteren Abend befanden sich Beamte der Inspektion im Rahmen eines anderen Einsatzgeschehens im Bereich der Innenstadt.

Hierbei können sie beobachten, wie ein Fahrradfahrer auf gerader Strecke ins Straucheln gerät und fällt.

Der, durch Sturz unverletzte, Fahrradfahrer wird daraufhin durch die Beamten kontrolliert. Aufgrund der festgestellten Alkoholkonzentration von knapp 2 Promille wurde auch er zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Das mitgeführte Fahrrad wurde durch eine andere Person abgeholt.



Die Polizei Neuwied weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die besonderen Gefahren bei Alkoholkonsum im Straßenverkehr hin. Bei Verdacht, dass zu viel Alkohol im Spiel ist, müssen Fahrzeugführer damit rechnen, dass ihnen eine Blutprobe entnommen und gegebenenfalls auch der Führerschein sichergestellt wird.

Haben Sie alkoholische Getränke zu sich genommen, benutzen Sie beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi, damit Sie sicher nach Hause kommen.



