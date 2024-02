Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Linz am Rhein (ots). Am 20.02.24 gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Linz am Rhein im Bereich des Edeka-Parkplatz den Fahrzeugführer eines schwarzen Touran.

Symbolbild Foto: dpa

Der Fahrzeugführer aus Bad Hönningen konnte keine gültige Fahrerlaubnis aufweisen. Zudem stellten die Beamten im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Der Fahrzeugführer gab an, heute Morgen einen Joint konsumiert zu haben. In der Folge wurde diesem eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Führen eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell