Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

St. Katharinen/ Linz (ots) – Am Freitagabend wurde der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in der Ortslage St. Katharinen durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Im Rahmen der Kontrolle stellten die erfahrenen Beamten fest, dass der 46 -jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Führerschein wurde dem Fahrer in der Vergangenheit wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gerichtlich entzogen. Gegen den Beschuldigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eröffnet.



