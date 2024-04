Fahrzeugführer erneut unter dem Einfluss von Cannabis

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage Kretzhaus ein PKW Audi A4 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnten die besonders geschulten Beamten bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis feststellen. Durch einen durchgeführten Test konnte der Verdacht erhärtet werden. Der Mann wurde auf die Dienststelle verbracht und ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Betroffene wurde aufgrund gleichgelagerter Fälle dieses Jahr bereits dreimal zur Ader gelassen. Ihn erwartet für den aktuellen Vorfall ein Bußgeld in Höhe von 1500 EUR.



