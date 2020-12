Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 20:10 Uhr

Dieser stand auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Neuwied / Rengsdorf. Durch die entsandten Streifen wurde die Strecke mit Unterstützung der Polizei Andernach in Fahrtrichtung Neuwied / Rengsdorf für eine knappe Stunde voll gesperrt. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug. Ob ein Schaden am Fahrbahnbelag entstanden ist wird durch die Straßenmeisterei geprüft. Personen kamen nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.



