Neuwied

Fahrzeug in der Rheinstraße an der Stoßstange beschädigt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Bereits am 10.04.2024 in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 12:30 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines PKW, welches auf dem Parkplatz in Höhe der Rheinstraße 52 parkte.