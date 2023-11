Vettelschoß

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 28.10.2023, gegen 10:00 Uhr, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der ED Tankstelle in Vettelschoß durch Beamte der PI Linz bei einem 48-jährigen Pkw-Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.