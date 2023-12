Linz

Fahrt mit technisch veränderten Kleinkraftrad

Am Abend des do. 28.12.23 bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen einer Streifenfahrt in Linz, „Am Sändchen“ ein Kleinkraftrad, welches offensichtlich schneller fuhr, als die Bauart es eigentlich zulässt.