Fahrräder und Wave-Boards entwendet

In der Nacht zum Freitag entwendeten unbekannte Täter mehrere Kinderfahrräder und Wave-Boards von einem Grundstück in Vettelschoß.

Im Einzelnen wurden entwendet: 1 Kinderfahrrad, Farbe rot, 14-Zoll, Marke Paw; ein Kinderfahrrad, Farbe pink, 24-Zoll; ein Kinderfahrrad, vorne schwarz und hinten blau, 24-Zoll; ein Wave-Board, blau-graues Brett, rote Rollen; ein Penny-Board, lila Rollen, grünes Brett. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



