Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hauptstraße – Rheinblickstraße.

Ein vorfahrtsberechtigter 62-jähriger Fahrradfahrer aus Unkel befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bad Honnef. Hierbei wurde er von einem 87-jährigen Pkw-Fahrer aus Rheinbreitbach übersehen, als dieser von der Rheinblickstraße aus in die Hauptstraße abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht.



