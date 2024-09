Fahrradfahrer gestürzt

Linz am Rhein (ots). Am Dienstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus St. Katharinen die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Richtung Linz/Rhein.

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus St.-Katharinen die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Richtung Linz/Rhein. In einer Kurve rutschte er mit dem Fahrrad weg und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Mann leicht und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.



